Villeroy, Bce: taglio tassi “quasi certo” a ottobre

La Bce ridurrà “quasi certamente” i tassi di interesse nella riunione di ottobre, secondo quanto affermato dal membro del consiglio direttivo Francois Villeroy de Galhau.

A settembre, l’inflazione è scesa al di sotto dell’obiettivo del 2% della e la misura principale degli aumenti dei prezzi dovrebbe gradualmente rientrare vicino a quel livello nel 2025, ha detto il capo della banca centrale francese in un’intervista con La Repubblica.

Ha anche affermato che le aspettative di mercato per l’inflazione nel 2025 sono inferiori all’1,8% — ancora più basse della previsione della Bce.

“Tutto questo significa che l’equilibrio dei rischi sta cambiando,” ha detto. “Negli ultimi due anni il nostro principale rischio era superare il nostro obiettivo del 2%. Ora dobbiamo anche prestare attenzione al rischio opposto, di non raggiungere il nostro obiettivo a causa di una crescita debole e di una politica monetaria restrittiva per troppo tempo.

Il capo della banca centrale francese è stato silenzioso sulla politica della Bce nelle ultime settimane, un periodo durante il quale le aspettative per un taglio dei tassi nella decisione del 17 ottobre sono passate da quasi zero a quasi certe.

Immediatamente dopo il meeting del 12 settembre, Villeroy ha detto che i responsabili delle politiche dovrebbero continuare con un approccio graduale, ma essere attenti a non rimanere al di sotto così come a superare l’obiettivo di inflazione del 2%.

Dal meeting di settembre, i dati hanno mostrato la prima lettura dell’inflazione al di sotto del 2% in più di tre anni e i sondaggi hanno indicato un deterioramento dell’attività economica. Gli investitori stanno ora prezzando una possibilità del 90% circa di una riduzione dei tassi a ottobre.

“Se l’anno prossimo saremo stabilmente al 2% di inflazione, e con ancora una prospettiva di crescita lenta in Europa, non ci sarà alcun motivo per cui la nostra politica monetaria dovrebbe rimanere restrittiva,” ha aggiunto Villeroy, minimizzando il rischio per l’inflazione in caso di un balzo dei prezzi del petrolio a causa delle tensioni in Medio Oriente.