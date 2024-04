Unipol: con Opa sale a oltre il 94% di UnipolSai. Il comunicato

Unipol ha annunciato venerdì scorso 26 aprile 2024 che, in riferimento all’Opa lanciata su Unipolsai, gli azionisti di questa ultima hanno portato in adesione 274.957.646 Azioni, rappresentative di circa il 9,717% del capitale sociale du UnipolSai e pari al 65,656% delle azioni oggetto dell’offerta. E’ quanto emerso dai dati provvisori comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, al termine del periodo di adesione all’offerta.

Di conseguenza, tenendo conto delle azioni proprie (pari allo 0,006%) e di quelle che già deteneva (pari all’85,194% del capitale) Unipol è arrivata a detenere il 94,917% del capitale di UnipolSai, scatta l’Opa obbligatoria (ma non lo ‘squeeze out’ che viene autorizzato oltre la soglia del 95%).

I risultati definitivi dell’offerta, precisa una nota, saranno resi noti entro il 2 maggio.

I risultati definitivi dell’offerta di Unipol su UnipolSai saranno resi noti con apposito comunicato entro le ore 7:29 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo delle Azioni portate in

adesione, ossia entro il 2 maggio 2024.

Il quarto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il giorno 3 maggio 2024, Unipol pagherà a ciascun aderente all’offerta un corrispettivo in contanti pari a Euro 2,700 cum dividendo per ciascuna azione portata in adesione.

