Unipol annuncia utile netto consolidato con contributo Bper e Popolare di Sondrio. I numeri della raccolta

Unipol ha annunciato di avere concluso il primo semestre del 2024 con l Gruppo Unipol chiude il primo semestre 2024 con un utile netto consolidato pari a 555 milioni di euro, considerando il contributo del consolidamento con il metodo del patrimonio netto di BPER e

BPSO limitatamente al primo trimestre del 2024.

Il risultato a periodo omogeneo al 30 giugno 2024 del Gruppo Unipol, ovvero comprensivo del contributo delle partecipazioni in BPER e BPSO alla stessa data, ricalcolato sulla base delle informazioni finanziarie recentemente diffuse da tali società, si è attestato a 632 milioni di euro.

L’utile netto consolidato al 30 giugno 2023, ha precisato Unipol, che includeva il contributo del consolidamento con il metodo del patrimonio netto di BPER al primo semestre 2023, era stato pari a 517 milioni di euro.

La raccolta diretta assicurativa di Unipol si è attestata a 8,2 miliardi di euro (+10,4% rispetto al 30 giugno 2023):

quella del ramo danni è salita in particolare del 7,8% a 4,6 miliardi di euro, mentre quella del ramo vita è balzata del 14% a 3,6 miliardi.

Per quanto riguarda la raccolta diretta nel comparto Danni, sono state positive nel primo semestre del 2024 le performance di tutti gli ecosistemi in cui opera il Gruppo.

A tale ammontare hanno contribuito la compagnia UnipolSai, che ha incassato premi Danni per 3.618 milioni di euro (+5,1%) e le altre principali compagnie del Gruppo.

UniSalute, in particolare, ha raccolto premi per 517 milioni di euro (+27,7%), grazie anche al modello UniSalute 2.0 che ha consentito alle reti distributive agenziali e di bancassicurazione del Gruppo di proporre alla clientela retail e PMI i prodotti Salute offerti dalla

compagnia; Linear ha totalizzato premi per 124 milioni di euro (+18,3%).

Unipol ha reso noto che “l’andamento registrato nel primo semestre e le informazioni al momento disponibili consentono al Gruppo di confermare, in assenza di eventi attualmente non prevedibili legati ad un eventuale aggravarsi del contesto di riferimento, relativo in particolare ai mercati finanziari o ad eventi climatici estremi, un andamento reddituale della gestione consolidata per l’anno in corso in linea con gli obiettivi fissati nel Piano Strategico 2022-2024”.

Il combined ratio di Unipol è stato pari al 93,1%, con miglioramento diffuso su più rami, rispetto al 97,5% ricalcolato su basi omogenee del primo semestre 2023.