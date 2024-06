UniCredit guarda all’Estonia, punta ad acquisto Luminor. Ma la banca di Blackstone fa gola anche all’Ungheria

UniCredit guarda all’Estonia. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la banca italiana gestita dal ceo Andrea Orcel avrebbe presentato un’offerta per rilevare Luminor, banca estone con sede a Tallin, terzo istituto di credito dei Paesi baltici, di proprietà di Blackstone.

UniCredit non è tuttavia la sola a puntare su Luminor, visto che all’istituto guarda anche la banca numero uno in Ungheria, Otp Bank Nyrt dopo che il colosso del private equity Blackstone ha lanciato un processo per vendere l’istituto all’inizio dell’anno.