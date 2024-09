UniCredit: Bce approva prima tranche piano buyback 2024

Occhio al titolo UniCredit, e non solo per il 9% del capitale di Commerzbank rilevato, così come ha annunciato la stessa banca la scorsa settimana. Venerdì scorso, Piazza Gae Aulenti ha diramato un comunicato con cui ha reso nota la decisione della Bce di approvare la prima tranche da 1,7 miliardi di euro del programma di riacquisto di azioni proprie 2024. L’approvazione, ha precisato la banca gestita dal ceo Andrea Orcel, si è basata sulle informazioni finanziarie, fornite dalla Società, che ne hanno dimostrato la solidità anche in scenari di stress.

Il CET1 ratio di UniCredit, pari al 16,2% al 30 giugno 2024, riflette già questa distribuzione.

Insieme al dividendo provvisorio proposto per il 2024 e alle distribuzioni 2023 già eseguite quest’anno, la distribuzione nell’anno solare 2024 raggiungerà circa 10 miliardi di euro, ovvero un rendimento totale superiore al 16%, esclusivamente attraverso la generazione di capitale e quindi senza intaccare il CET1.

Questo conferma la capacità di UniCredit di fornire agli azionisti rendimenti attraenti e sostenibili mantenendo nel contempo la solidità del capitale. L’avvio di riacquisto di azioni proprie, per il quale tutte le approvazioni rilevanti sono state ricevute, è atteso nel più breve tempo possibile, a seconda delle condizioni di mercato.