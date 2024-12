UK: prezzi delle case in aumento a novembre

Il mercato immobiliare britannico ha visto un’accelerazione a novembre, con un incremento dei prezzi delle case dell’1,3% rispetto al mese precedente, come riportato da Halifax. Questa crescita ha superato di gran lunga le previsioni degli economisti, che avevano stimato un aumento dello 0,2%, segnando l’incremento mensile più elevato dell’anno.

In termini annuali, il tasso di crescita è salito del 4,8%, il più alto degli ultimi due anni, superando tutte le stime. Amanda Bryden, responsabile dei mutui presso Halifax, ha osservato che, nonostante un miglioramento nella domanda di mutui e nei costi di finanziamento, gli acquirenti continuano ad affrontare sfide significative in termini di accessibilità.

La Bank of England ha recentemente comunicato che le approvazioni di mutui per l’acquisto di case hanno raggiunto il livello più alto da agosto 2022. Sebbene la banca centrale abbia ridotto i tassi di interesse il mese scorso per la seconda volta da agosto, ha avvertito che ulteriori riduzioni saranno probabilmente graduali.

Lunedì, il concorrente Nationwide ha riferito che i prezzi delle case nel Regno Unito sono aumentati al ritmo annuale più veloce degli ultimi due anni a novembre. Halifax prevede che i prezzi continueranno a crescere il prossimo anno, anche se a un ritmo più lento a causa dei tassi di interesse.