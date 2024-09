Tsmc: ricavi +33% ad agosto, segnali positivi da smartphone e AI

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) ha registrato un aumento del 33% dei ricavi il mese scorso, offrendo un segnale positivo agli investitori che puntano su un recupero del mercato degli smartphone e su una domanda sostenuta per i chip AI di Nvidia.

I ricavi hanno raggiunto i 250,9 miliardi di NT (7,8 miliardi di dollari) ad agosto, rallentando rispetto al ritmo di crescita del 45% del mese precedente. Per il terzo trimestre, gli analisti prevedono che i ricavi di TSMC cresceranno del 37%, prolungando il recupero dai minimi post-Covid del 2023.

Sebbene rappresenti solo uno scatto mensile, i risultati potrebbero placare le preoccupazioni relative alla possibile sopravvalutazione della domanda di infrastrutture AI. Il 3 settembre, le azioni di Nvidia hanno perso circa 279 miliardi di dollari nel loro maggior tracollo giornaliero in borsa, dopo aver riportato utili che non hanno soddisfatto le aspettative più elevate.

TSMC, la più grande azienda di Taiwan, ora genera più della metà dei suoi ricavi dal computing ad alte prestazioni, il segmento del suo business spinto dalla domanda di AI. Il produttore preferito di Nvidia è anche il principale fornitore del processore principale dell’iPhone. Apple ha svelato ieri l’iPhone 16, progettato per l’AI “dal principio”, ma con capacità che verranno gradualmente aggiunte al dispositivo tramite aggiornamenti software. Wall Street scommette su un rimbalzo della domanda di dispositivi mobili.

A luglio TSMC, il più grande produttore di chip su contratto al mondo, ha alzato le sue previsioni di crescita annuale. L’azienda sta considerando l’idea di costruire una terza fabbrica in Giappone e poche settimane fa ha iniziato i lavori per una struttura da 10 miliardi di euro in Germania.