Trump verso riduzione parziale dei dazi auto

Secondo indiscrezioni, Trump potrebbe allentare i dazi sulle auto, eliminando alcune tariffe su componenti esteri per auto e camion prodotti negli Usa e concedendo una tregua dalle imposte su acciaio e alluminio per le auto importate.

Le modifiche consentirebbero ai produttori di automobili di ottenere un rimborso parziale per i dazi sui componenti in base al valore della produzione di auto negli Usa, con rimborsi decrescenti nel tempo per incoraggiare gli spostamenti della catena di approvvigionamento verso gli Stati Uniti.

I leader del settore accoglierebbero favorevolmente la decisione, in quanto aiuterebbe a mitigare l’impatto dei dazi su costruttori, fornitori e consumatori.