Trump: possibile accordo commerciale tra Usa e Regno Unito

Il presidente Donald Trump dovrebbe annunciare oggi, durante una conferenza stampa, un accordo commerciale con il Regno Unito.

Si prevede che l’intesa sia limitata in termini di ambiti, focalizzandosi su settori come la tecnologia e l’intelligenza artificiale, e potrebbe non includere accordi commerciali onnicomprensivi.

L’annuncio dovrebbe dare un impulso al Primo Ministro Keir Starmer e potrebbe essere il primo di molti accordi commerciali, con discussioni già in corso con Giappone, India, Israele e Cina.