Trump ordina dazi del 25% sulle auto dal 3 aprile, minaccia Ue e Canada

Il presidente Donald Trump ha firmato un ordine per implementare un dazio del 25% sulle importazioni di auto, espandendo una guerra commerciale progettata per portare più posti di lavoro nel settore manifatturiero negli Stati Uniti e preparando il terreno per una spinta ancora più ampia sulle tariffe la settimana successiva.

“Quello che andremo a fare è un dazio del 25% su tutte le auto che non sono prodotte negli Stati Uniti,” ha detto Trump alla Casa Bianca mercoledì. “Andremo a far pagare ai paesi per fare affari nel nostro paese e per aver preso i nostri posti di lavoro, la nostra ricchezza, molte cose che hanno preso nel corso degli anni.”

Il proclama di Trump, pubblicato mercoledì, ha specificato che i dazi sulle automobili entreranno in vigore a partire dalle 12:01 a.m. ora di Washington del 3 aprile. Il giorno prima dovrebbero invece entrare in vigore i “dazi reciproci” precedentemente annunciati, mentre l’amministrazione Usa sta studiando altre imposte su legname, semiconduttori e farmaci farmaceutici.

Il presidente Donald Trump ha suggerito che ulteriori tariffe potrebbero essere imposte all’Unione Europea e al Canada.

“Se l’Unione Europea lavora con il Canada allo scopo di fare del male economico agli USA, saranno imposte su entrambi delle tariffe su larga scala, molto più grandi di quelle attualmente previste, al fine di proteggere il miglior amico che ciascuno di questi due paesi abbia mai avuto!” ha postato Trump.