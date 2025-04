Trump nega intenzione di licenziare Powell dalla Fed

Il presidente Donald Trump ha chiarito che non intende licenziare il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, nonostante la sua evidente frustrazione verso la banca centrale per non aver agito più rapidamente nel tagliare i tassi di interesse.

Trump desidera che Powell intraprenda azioni per abbassare il costo del denaro, sostenendo che sarebbe il “momento perfetto” per una tale mossa e preferirebbe vedere il presidente “in anticipo o puntuale, piuttosto che in ritardo”.

Powell e i suoi colleghi hanno mantenuto invariati i tassi di interesse quest’anno, dopo averli ridotti di un punto percentuale intero negli ultimi mesi del 2024, mentre attendono di vedere come l’economia reagirà alle politiche dell’amministrazione in corso.