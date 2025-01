Trump: “Microsoft in trattative per acquisire TikTok USA”

Microsoft Corp. è in trattative per acquisire da ByteDance la divisione statunitense di TikTok. Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump lunedì sera, senza entrare nei dettagli.

“Direi di sì,” ha risposto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One quando gli è stato chiesto se Microsoft stesse discutendo per acquistare l’app. “C’è molto interesse per TikTok”.

L’app di video brevi, utilizzata da più di 170 milioni di americani, ha attirato l’interesse di molti nel settore tecnologico statunitense. La startup di AI Perplexity ha presentato un’offerta per fondersi con TikTok US, mentre il miliardario Frank McCourt, ex proprietario dei Los Angeles Dodgers, ha fatto un’offerta formale per acquistare TikTok all’inizio di questo mese. Microsoft e Oracle erano in lizza per acquisire TikTok nel 2020, quando Trump ha iniziato a fare pressione su ByteDance affinché vendesse negli Stati Uniti o affrontasse un divieto.

Microsoft ha rifiutato di commentare le notizie riguardanti il coinvolgimento dell’azienda in un affare.