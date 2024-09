Trump lancia la piattaforma per criptovalute World Liberty Financial

Donald Trump, candidato repubblicano alla presidenza americana e già presidente degli Stati Uniti, ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma per criptovalute chiamata World Liberty Financial. Questo nuovo progetto coinvolge anche i suoi figli e alcuni imprenditori.

La piattaforma utilizza la tecnologia blockchain per consentire transazioni dirette tra utenti, eliminando la necessità di intermediari come le banche. World Liberty Financial si focalizza principalmente sugli stablecoin, criptovalute ancorate a valute tradizionali come il dollaro, che permettono di mantenere un valore stabile ed evitare eccessive fluttuazioni.