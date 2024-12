Tim: ricevuta da Mef e Retelit offerta vincolante per l’acquisto di Sparkle

È arrivata all’indirizzo di Tim l’offerta vincolante da 700 milioni di euro per l’acquisto di Sparkle. Il gruppo guidato da Pietro Labriola ha annunciato di aver ricevuto dal ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e da Retelit, società controllata dal fondo Asterion, l’offerta vincolante per l’acquisto di Sparkle. La proposta prosegue, conferma per Sparkle un enterprise value di 700 milioni di euro e avrà validità fino al 27 gennaio prossimo. L’offerta è altresì subordinata a ordinarie condizioni per operazioni di questa natura e al completamento del processo di finanziamento. Tim conclude indicando che avvierà quanto prima il relativo processo di valutazione e decisione.