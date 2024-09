The Italian Sea Group sigla una partnership strategica con MYR per espandersi in Africa

The Italian Sea Group ha annunciato una nuova partnership di tipo ‘Authorized Sales Agency’ con MYR, un ‘Family Office’ con sede a Londra e in Montenegro. L’accordo è parte del piano strategico 2024-2025 della società, che mira a sviluppare nuove e significative collaborazioni commerciali.

Grazie alla sua comprovata esperienza e al suo approccio serio e dinamico, MYR rappresenterà i marchi Admiral, Perini, Tecnomar e Picchiotti nell’importante area della Green Africa. Questo sarà supportato da un robusto programma di attività di Brand Awareness. Giovanni Costantino, fondatore e CEO di The Italian Sea Group, ha dichiarato: ‘Questa partnership ha un valore strategico significativo per il nostro gruppo e sarà fondamentale per la nostra strategia di sviluppo commerciale, che sta avanzando rapidamente verso gli obiettivi prefissati’.