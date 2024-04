Shein dovrà rispettare le norme UE più stringenti

La Commissione Europea ha ufficialmente riconosciuto Shein come una piattaforma online di grande dimensione, obbligandola a rispettare le norme più rigorose imposte dalla legislazione del Digital Act. Questa decisione implica che Shein dovrà adottare misure specifiche per garantire una maggiore protezione degli utenti online, compresi i minori, e affrontare adeguatamente i potenziali rischi sistemici legati ai suoi servizi.

L’azienda, fondata nel 2008 da Chris Xu a Nanchino, in Cina, vanta una media di oltre 45 milioni di utenti mensili nell’Unione Europea. La scadenza per conformarsi a queste nuove disposizioni è fissata per la fine di agosto 2024.