Seduta incolore a Piazza Affari, focus si sposta sulla Fed

Seduta poco mossa per le borse europee all’indomani della riunione della Bce. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina sostanzialmente invariato (+0,09%) a 34.888,79 punti con Telecom Italia (+2,7%) in luce in attesa dell’offerta per Sparkle entro il 18 dicembre. Bene anche Iveco (+2,4%) e Bper Banca (+1,7%) mentre arretrano i titoli del lusso Brunello Cucinelli (-1,9%) e Moncler (-1,8%), complice la delusione per gli stimoli in Cina.

Giornata povera di appuntamenti rilevanti, con l’attenzione già rivolta al meeting della Fed della prossima settimana, da cui ci si attende un taglio dei tassi di 25 bp. Da seguire attentamente anche gli indici Pmi europei e produzione industriale e vendite al dettaglio in Cina. Inoltre, si riuniranno anche la BoE e la Boj, che dovrebbero lasciare inalterato il costo del denaro.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund viaggia a 113 punti base, con il decennale italiano in rialzo al 3,38% e il benchmark tedesco al 2,45%.

Fra le materie prime il petrolio Brent si riavvicina a 74 dollari al barile, con l’attesa di sanzioni statunitensi più severe contro Iran e Russia a contrastare le persistenti preoccupazioni per un surplus globale nel 2025. L’oro scende intorno a 2.660 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro si aggira intorno a 1,05 e il dollaro/yen risale a 153,6. Fra le criptovalute, il Bitcoin oscilla intorno a 100.000 dollari.