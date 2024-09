Satispay stringe una partnership con Stripe per migliorare i pagamenti online

Satispay, il noto sistema di pagamento virtuale, ha rivelato oggi una nuova partnership con Stripe, una piattaforma di infrastrutture finanziarie per le imprese. L’iniziativa mira a semplificare l’esperienza di acquisto online per commercianti e consumatori in Italia.

Grazie a questa collaborazione, gli esercenti che utilizzano Stripe potranno ora accettare pagamenti tramite Satispay. La piattaforma Satispay, già utilizzata da circa 4,8 milioni di utenti, consente pagamenti tramite scansione di un codice QR nei canali digitali, fisici e di e-commerce.

Attualmente circa 350.000 esercenti utilizzano Stripe per le loro transazioni. Stefano De Lollis, direttore dello sviluppo commerciale online di Satispay, ha dichiarato: “L’unione delle forze con Stripe rappresenta una tappa fondamentale nella nostra strategia di crescita, volta a creare un impatto positivo per un numero sempre maggiore di negozi e consumatori online”.