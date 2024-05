Saipem si aggiudica nuovo contratto offshore da Azule Energy per progetto Ndungu Field in Angola per circa 850 milioni di dollari

Saipem ha annunciato di essersi aggiudicata un nuovo contratto offshore da Azule Energy Angola, società controllata da Azule Energy Holdings Limited, una joint venture societaria tra Eni e bp, per lo sviluppo del progetto Ndungu Field, come parte del progetto Agogo Integrated West Hub, situato a circa 180 km al largo della costa dell’Angola.

Il valore del contratto è di circa 850 milioni di dollari. Il gruppo ha sottolineato che l’aggiudicazione di questo progetto consolida ulteriormente il suo posizionamento in Angola, sia in acque profonde che in acque a basso fondale, attraverso la fornitura di soluzioni innovative ed efficienti per ridurre i tempi di installazione.