Prysmian: utile sale a 748 mln nel 2024, il 26 marzo il CMD a New York

Il Consiglio di amministrazione di Prysmian ha approvato i risultati consolidati relativi all’esercizio 2024 che vedono l’utile netto attestarsi a 748 milioni di euro contro i 547 milioni di un anno fa. L’utile netto di pertinenza degli azionisti della capogruppo è salito a 729 milioni, “trainando un aumento significativo in utile diluito per azione a 2,52 euro”.

I ricavi di gruppo si sono attestati a 17.026 milioni di euro, con una crescita organica dello 0,5%. “Il risultato è stato ottenuto – spiega la società – da Transmission (+18,3% di crescita organica) e da Power Grid (+3,1% di crescita organica), che hanno compensato la contrazione di Electrification (-2,8% di crescita organica, principalmente dovuto a Specialties) e di Digital Solutions (-12,6% di crescita organica)”. In termini di Ebitda adjusted è aumentato del 18,4% raggiungendo 1.927 milioni, con un aumento di margine all’11,3%. Il free cash flow è aumentato a 1.011 milioni rispetto a 724 milioni registrati nell’esercizio 2023. Si tratta di risultati di poco superiori alle attese: il consensus Bloomberg indicava ricavi per 16,77 miliardi, e un Ebitda rettificato di 1,91 miliardi.

Sulla base dei risultati dell’esercizio 2024, il board proporrà alla prossima assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo unitario di euro 0,80 euro per azione (+14,3% rispetto a 0,70 euro distribuiti lo scorso anno), per un ammontare complessivo di circa 229 milioni.

Prysmian ha poi annunciato di avere stabilito la guidance per il 2025 sulla base del suo track-record di successo, e i solidi trend di mercato in elettrificazione, nella transizione energetica e nella digitalizzazione, con un Ebitda rettificato compreso nell’intervallo di 2.250-2.350 milioni; Free cash flow compreso tra 950-1.050 milioni; riduzione delle emissioni GHG Scopo 1&2 nell’intervallo di -38% e -40%, rispetto al 2019.

In occasione del Capital Markets Day 2025, che si terrà negli Stati Uniti, Prysmian condividerà i nuovi target e una panoramica della strategia di medio termine. La presentazione si terrà a New York il 26 marzo 2025, mentre il 27 marzo avrà luogo a McKinney, in Texas, una visita a Encore Wire.