Powell: “Fed non ha fretta, riduzione tassi avverrà nel tempo”

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha dichiarato che la banca centrale abbasserà i tassi di interesse “nel tempo”, ribadendo contemporaneamente che l’economia degli Stati Uniti rimane solida.

Powell ha anche riaffermato la sua fiducia nel fatto che l’inflazione continuerà a muoversi verso l’obiettivo del 2% della Fed, aggiungendo che le condizioni economiche “preparano il terreno” per un ulteriore allentamento delle pressioni sui prezzi.

“Guardando avanti, se l’economia si evolve in linea con le aspettative, la politica si sposterà nel tempo verso una posizione più neutrale”, ha detto Powell in un discorso a Nashville durante l’incontro annuale della National Association for Business Economics. “Ma non siamo su un percorso predeterminato”, ha aggiunto, sottolineando che i responsabili delle politiche continueranno a prendere decisioni riunione dopo riunione, in base ai dati economici in arrivo.

Una politica neutrale è quella che non stimola né frena l’economia. Il tasso di riferimento attuale della Fed, che i funzionari hanno abbassato a un intervallo del 4,75%-5% all’inizio di questo mese, è ampiamente considerato ancora restrittivo per l’attività economica.

Le osservazioni lasciano aperta la questione sulla dimensione e il ritmo dei tagli dei tassi di interesse nei prossimi mesi, una questione cruciale per gli investitori.