Poste Italiane: si ferma il collocamento previsto per il 21 ottobre

Si ferma la macchina dell’offerta pubblica di vendita di una seconda tranche di Poste Italiane, con il collocamento previsto per lunedì 21 ottobre 2024. A darne notizia la società attraverso un comunicato stampa nel quale precisa di avere “avviato, congiuntamente al Mef, il procedimento presso la Consob per l’approvazione del prospetto relativo all’offerta di azioni da parte dello stesso Mef, a seguito dell’approvazione del DPCM del 17 settembre scorso”, ma “tale procedimento è stato temporaneamente interrotto in pendenza delle decisioni e delle valutazioni in corso riguardo alle modalità e ai tempi dell’offerta”.