Pil Uk: crescita più forte da quasi un anno a febbraio (+0,5%)

L’economia del Regno Unito ha registrato la sua crescita più forte in quasi un anno nel mese di febbraio, prima che l’ondata di tariffe imposte da Donald Trump si abbattesse sui mercati globali, alimentando i timori di recessione.

Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,5% dopo un gennaio stagnante, rivisto al rialzo da una stima iniziale di un calo dello 0,1%. La crescita è stata nettamente superiore al +0,1% previsto dagli economisti, con un incremento per tutti i principali settori.

Le cifre mettono il Pil sulla strada per un’espansione nel primo trimestre, come previsto dalla Bank of England.