Piazza Affari tonica in avvio, acquisti sul lusso

Apertura positiva per le borse europee, dopo i forti rialzi dei listini asiatici in scia agli stimoli economici della Cina. A Piazza Affari, il Ftse Mib avanza dell’1% a 34.177 punti. In evidenza il lusso con Moncler (+3,6%) e Brunello Cucinelli (+4,9%), sostenute dalla prospettiva di una ripresa della domanda in Asia, deboli i petroliferi Saipem (-%) ed Eni (-%) con il greggio.

In giornata, riflettori puntati sugli interventi di Powell e Lagarde, oltre alla revisione del Pil statunitense. In uscita oggi anche il bollettino economico della Bce, aspettando domani il Pce core e i dati sull’inflazione di Francia e Spagna.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si contrae a 132 punti base, con il decennale italiano al 3,49% e il benchmark tedesco al 2,17%.

Tra le materie prime, perde terreno il petrolio con il future sul Brent a 71,2 dollari al barile, in scia alla prospettiva di una maggiore offerta dall’Arabia Saudita e dalla Libia. Oro in prossimità dei massimi a 2.662 dollari l’oncia. Sul Forex, cambio euro/dollaro in area 1,115 e dollaro/yen a ridosso di quota 145 yen per dollaro.