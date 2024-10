Piazza Affari termina in rialzo, ben intonata Stellantis

Finale positivo per le borse europee, con il Ftse Mib in progresso dello 0,6% a 33.933 punti. A Piazza Affari, ben intonata Stellantis (+1,9%) con le indiscrezioni su un possibile via libera del governo alla cessione della maggioranza di Comau. In spolvero anche Stm (+1,7%) e Pirelli (+1,7%), quest’ultima dopo gli ulteriori acquisti di Camfin. In calo Amplifon (-1,13%) e Diasorin (-1,15%).

In rialzo anche Wall Street, in attesa degli appuntamenti dei prossimi giorni. Domani sono in programma i dati sui prezzi al consumo, che dovrebbero evidenziare un rallentamento dell’inflazione. Venerdì invece usciranno i primi risultati trimestrali delle grandi banche statunitensi, che apriranno ufficialmente la stagione di utili a stelle e strisce.

Stasera verranno diffuse le minute della Fed, mentre domani toccherà alla Bce. Attenzione anche alla situazione geopolitica in Medio Oriente, aspettando la risposta di Israele all’attacco iraniano della scorsa settimana.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund resta in prossimità dei 130 punti base, con il decennale italiano al 3,54% e il benchmark tedesco al 2,25%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent ritraccia a 76,5 dollari al barile, mentre l’oro si attesta a 2.614 dollari l’oncia. Sul Forex, cambio euro/dollaro in calo a 1,095 e dollaro/yen in ascesa a 149,1.