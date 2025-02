Piazza Affari sopra la parità con banche in spolvero

Partenza in rialzo per le borse europee, con il Ftse Mib in progresso dello 0,3% a circa 36.700 punti. In luce i bancari, soprattutto Mps (+2,3%) dopo i conti, Banco Bpm (+1,6%) e Banca Popolare di Sondrio (+1,6%), sottotono Stellantis (-1,7%).

Dopo il dato migliore delle attese sugli ordini di fabbrica tedeschi (+6,9% a dicembre) si attende la riunione della Bank of England, che dovrebbe tagliare i tassi per la prima volta dal 2020. Focus anche sulle vendite al dettaglio dell’eurozona e le richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa.

Nel frattempo, le politiche del presidente Trump, in particolare sui dazi, continuano ad alimentare volatilità nei mercati e gli acquisti premiano i ben rifugio in un clima di incertezza.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund a 108 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,46% e il Bund tedesco al 2,38%.

Fra le materie prime, il Brent resta sotto i 75 dollari al barile mentre l’oro viaggia a 2.855 dollari l’oncia dopo aver aggiornato di nuovo i massimi storici.

Sul forex, l’euro/dollaro cala a 1,037 e il dollaro/yen scende a 152,6. Fra le criptovalute, il Bitcoin si attesta a 98.000 dollari.