Piazza Affari chiude a +0,3%, crolla Campari nel finale

Chiusura positiva per le borse europee, con il Ftse Mib di Piazza Affari in progresso dello 0,3% a 33.568 punti. Acquisti su Iveco (+2,5%), Telecom Italia (+2,4%) e Stm (+1,9%), mentre sprofonda Campari (-5,6%) nel finale di seduta, con il Ceo che prevede una persistente debolezza negli Usa. Vendite anche su Nexi (-2,8%), frenata dal taglio delle stime della concorrente Worldline.

Si chiude un’ottava densa di appuntamenti, in cui la Bce ha abbassato nuovamente i tassi e l’inflazione Usa ha rallentato, consolidando la prospettiva del primo taglio della Fed, anche se resta incerto se sarà di 25 o 50 punti base. Oggi sono stati diffusi i dati dell’Università del Michigan sulla fiducia dei consumatori statunitensi, in risalita a 69 punti rispetto a 68,4 delle stime.

Per quanto riguarda la prossima settimana si attendono soprattutto le riunioni delle banche centrali, a partire appunto dalla Fed, ma anche Boe e BoJ. Dall’agenda macro, attenzione soprattutto alle vendite al dettaglio degli Stati Uniti, per le indicazioni sui consumi.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund in calo a 136 punti base, con il decennale italiano in diminuzione al 3,51% e il benchmark tedesco al 2,15%.

Tra le materie prime, il petrolio resta intonato al rialzo con il Brent a 72,6 dollari al barile, in scia alle interruzioni delle attività per la tempesta nel Golfo del Messico. L’oro aggiorna i massimi storici e sale a 2.575 dollari l’oncia.

Sul Forex, cambio euro/dollaro in aumento a 1,108 e dollaro/yen in discesa a 140,4 con la valuta nipponica in rafforzamento aspettando le banche centrali, anche se difficilmente la BoJ alzerà i tassi.