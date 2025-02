Piazza Affari chiude a -0,1%, sorpresa da inflazione Usa

Le borse europee chiudono perlopiù in rialzo, ma Piazza Affari non tiene il passo e il Ftse Mib archivia gli scambi sostanzialmente invariato (-0,1%) a 37.531 punti. In luce Nexi (+3,8%), Banca Popolare di Sondrio (+2,1%) e Iveco (+1,4%) mentre arretrano le utilities A2a (-1,5%) ed Hera (-2%).

L’inflazione Usa ha sorpreso con un rialzo inatteso al 3% (dato core al 3,3%), rafforzando la prospettiva di una Fed propensa a mantenere i tassi invariati per lungo tempo. Alcuni analisti sono persino tornati a considerare l’eventualità di un rialzo dei costi di finanziamento.

Il report ha spinto al rialzo i rendimenti obbligazionari, con i Treasury decennali al 4,65%. Lo spread Btp-Bund si attesta a 108 punti base con il decennale italiano al 3,56% e il benchmark tedesco al 2,48%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent oscilla intorno ai 76 dollari al barile mentre l’oro torna in area 2.890 dollari l’oncia. Sul forex, l’euro/dollaro viaggia a 1,0355 e il dollaro/yen sale a 154,7. Fra le criptovalute, Bitcoin in discesa a 95.300 dollari.