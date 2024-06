Piazza Affari apre in territorio positivo

Modesti rialzi in avvio per le borse europee, compresa Piazza Affari, con il Ftse Mib in progresso dello 0,5% a 34.430 punti. Tra le migliori Diasorin (+1,4%), poste Italiane (+1,3%) e Stm (+1%) mentre arretrano Finecobank (-0,9%) e Prysmian (-0,5%).

Cresce l’attesa per l’appuntamento di domani con la Bce, che con ogni probabilità taglierà i tassi per la prima volta dopo il ciclo di rialzi degli ultimi due anni e diffonderà le nuove proiezioni economiche.

Da seguire oggi i Pmi servizi dei Paesi dell’eurozona e i prezzi alla produzione della regione. Negli Usa, focus sul report Adp e l’indice Ism servizi, dopo i dati deboli dei giorni scorsi che hanno riacceso le speranze di una riduzione del costo del denaro a settembre da parte della Fed. Il tutto, in attesa del rapporto di venerdì sul mercato del lavoro americano a maggio.

Rendimenti poco mossi sul mercato obbligazionario, dopo la discesa di ieri. Lo spread Btp-Bund si mantiene a 132 punti base, con il decennale italiano al 3,86% e il Bund al 2,54%.

Tra le materie prime, l’oro oscilla intorno ai 2.330 dollari l’oncia, mentre si arresta la discesa del petrolio, con il Brent a 77,4 dollari al barile. Sul Forex, il cambio euro/dollaro si attesta a 1,087 e il dollaro/yen risale a 155,9.