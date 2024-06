Piazza Affari ancora positiva in avvio, bene Recordati

Prosegue la rimonta delle borse europee, compresa Piazza Affari, con il Ftse Mib in recupero dell’1% a 33.250 punti. Acquisti su Recordati (+2,9%) in scia all’interesse di KKR e TPG, Leonardo (+2,3%) e Tenaris (+2%), vendite invece su Moncler (-1,2%).

Attenzione oggi ai dati americani su vendite al dettaglio e produzione industriale, oltre agli interventi di diversi membri della Bce. Nei prossimi giorni, focus anche sull’inflazione del Regno Unito e gli indici Pmi.

Per quanto riguarda la politica monetaria, la banca centrale australiana ha mantenuto i tassi invariati al 4,35%, mentre si attendono le riunioni degli istituti di Norvegia, Regno Unito e Svizzera.

Domani Wall Street resterà chiusa per la festività del Juneteenth, mentre venerdì sarà il cosiddetto giorno delle “tre streghe”, con la scadenza contemporanea di future su indici e opzioni su azioni e indici.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund in calo sotto i 150 bp, con il decennale italiano in calo al 3,90% e il benchmark tedesco in rialzo al 2,41%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent supera gli 84 dollari al barile, proseguendo il rally delle ultime sedute, mentre l’oro staziona a 2.320 dollari l’oncia. Sul Forex, euro/dollaro stabile a 1,073 e dollaro/yen in prossimità di quota 158.