Petrolio: prezzi WTI e Brent estendono rialzi post Powell (Fed) dopo l’attacco preventivo di Israele in Libano

23/08 · 16:24

Uber e Cruise hanno annunciato una partnership pluriennale per integrare i veicoli autonomi Cruise sulla piattaforma Uber. Il lancio è previsto per il prossimo anno con veicoli Chevy Bolt autonomi, offrendo agli utenti Uber la possibilità di scegliere un’auto a guida autonoma per i loro spostamenti.