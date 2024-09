Oro in area 2.500$ aspettando i nonfarm payrolls in ottica Fed

L’oro si mantiene in prossimità dei 2.500 dollari l’oncia, dopo aver registrato un calo di quasi l’1% nelle due sessioni precedenti, in vista dei dati sull’occupazione statunitense di venerdì, che potrebbero influenzare il percorso di taglio dei tassi della Federal Reserve.

Il rapporto sui nonfarm payrolls potrebbe offrire spunti sulla velocità con cui la banca centrale ridurrà il costo del denaro. Un mercato del lavoro più debole probabilmente aumenterà le aspettative per un allentamento più aggressivo. Tassi più bassi sono solitamente positivi per il metallo giallo, che non produce interessi.

L’oro ha registrato un aumento superiore al 20% quest’anno. Oltre all’ottimismo per l’allentamento monetario, è stato supportato da robusti acquisti over-the-counter, acquisti delle banche centrali e dalla domanda di beni rifugio a causa dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina.