Oro al nuovo record con speranze tassi Fed e tensioni geopolitiche. Buy anche sull’argento

Prosegue il rally dell’oro, che beneficia della rinnovata fiducia dei mercati nella decisione della Fed di Jerome Powell di tagliare i tassi nel corso del 2024, e delle tensioni geopolitiche.

La morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi in un incidente in elicottero in cui ha perso la vita anche il ministro degli esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, alimenta nuove incognite sul futuro del Medio Oriente.

Il contratto spot sull’oro è balzato così nelle contrattazioni asiatiche dell’1% circa, testando un nuovo record oltre quota $2.440 l’oncia.

Record anche per i futures sull’oro con scadenza a giugno, balzati al massimo storico di $2.444 l’oncia.

Ed è rally anche per l’argento, con i futures sul metallo prezioso in rialzo di oltre il 3%, al massimo in più di 11 anni attorno a $32 l’oncia.