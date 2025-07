Opec+: aumento produzione petrolio per 548mila barili al giorno da agosto. La reazione del Brent

Gli otto Paesi dell’Opec+, ovvero Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman, hanno concordato un aumento della produzione di petrolio a partire dal mese di agosto pari a 548mila barili al giorno. Lo si apprende da una nota pubblicata nel fine settimana sul sito dell’Opec al termine della riunione da remoto dei rappresentanti dell’Opec+ che si sono riuniti per esaminare le condizioni e le prospettive del mercato globale. Una decisione presa “alla luce delle stabili prospettive economiche globali e degli attuali solidi fondamentali”.

Con una precisazione: “Gli aumenti graduali potrebbero essere sospesi o annullati in base all’evoluzione delle condizioni di mercato. Questa flessibilità consentirà al gruppo di continuare a sostenere la stabilità del mercato petrolifero”.

Gli otto Paesi hanno, inoltre, rimarcato come questa misura possa offrire ai membri l’opportunità di accelerare i loro pagamenti compensativi e ribadito il loro impegno a raggiungere la piena conformità con la dichiarazione di cooperazione, tra cui gli ulteriori aggiustamenti volontari della produzione (monitoraggio deciso dal Comitato di Controllo e Controllo durante il 53esimo meeting nell’aprile 2024).

“Gli otto paesi Opec+ terranno riunioni mensili per esaminare le condizioni di mercato, la conformità e la compensazione. Gli otto paesi si incontreranno il 3 agosto 2025 per decidere i livelli di produzione di settembre”, si legge ancora nella nota.

Intanto questa mattina il Brent si muove in calo dopo la decisione dell’Opec+ che ha concordato un aumento dell’offerta superiore alle attese per 548mila barili al giorno per agosto (contro i 411mila barili al giorno registrati nei mesi precedenti). “Questo porta il totale degli aumenti dell’offerta annunciati dall’Opec+ a poco più di 1,9 milioni di barili al giorno. E chiaramente, se i Paesi dovessero adottare un aumento simile per settembre, significherebbe che il gruppo non solo ha completamente ripristinato l’offerta prevista di 2,2 milioni di barili al giorno, ma ha anche aggiunto quasi 300mila barili al giorno di offerta aggiuntiva”, segnalano gli esperti di ING.