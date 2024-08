Nvidia: utili e fatturato battono le stime, ai mercati basta? Il trend del titolo a Wall Street

Nvidia, il colosso americano produttore di chip per l’AI, considerato ormai termometro della sostenibilità della scommessa lanciata dai mercati sulla rivoluzione tecnologica dell’intelligenza artificiale, ha annunciato di aver riportato nel secondo trimestre di quest’anno un utile netto di $16,6 miliardi, o 67 centesimi per azione, ammontare decisamente più che doppio rispetto ai $6,19 miliardi, o 25 centesimi per azione, dello stesso trimestre del 2023.

Escludendo le poste straordinarie di bilancio, l’eps su base adjusted, pari a 68 centesimi, è salito rispetto ai 61 centesimi dello stesso trimestre dell’anno precedente, battendo i 65 cents attesi dal consensus.

Anche il fatturato ha battuto le attese, ammontando a quota $30,04 miliardi, rispetto ai $28,7 miliardi stimati.

Nvidia ha annunciato di prevedere per il trimestre attuale – terzo trimestre dell’anno 2024 – un giro di affari di $32,5 miliardi circa, anche in questo caso meglio delle attese degli analisti, che avevano messo in conto un fatturato di $31,77 miliardi.

Wall Street si aspettava tuttavia una guidance più brillante.

Il titolo Nvda ha così puntato verso il basso dopo la comunicazione della trimestrale e alle 7.30 ora italiana cede quasi il 7%, a quota 116,95 dollari.