Nissan corre in borsa su rumors investimento da parte di Tesla

Le azioni Nissan Motor hanno registrato un’impennata (+9,5% a Tokyo) dopo le indiscrezioni del Financial Times secondo cui un grande gruppo giapponese starebbe cercando investimenti da Tesla per sostenere il costruttore automobilistico nipponico in difficoltà.

La società di veicoli elettrici di Musk potrebbe essere interessata all’acquisto degli stabilimenti di Nissan negli Stati Uniti. La proposta prevede un consorzio di investitori, con Tesla come maggiore sostenitore, ma include anche la possibilità di un investimento minoritario da parte di Hon Hai Precision Industry, il fornitore di Apple noto anche come Foxconn International.

Il gruppo è guidato dall’ex membro del consiglio di amministrazione di Tesla, Hiro Mizuno e supportato dall’ex Primo Ministro, Yoshihide Suga, secondo il FT.

Nissan è alla ricerca di un salvagente dopo il fallimento dell’accordo con Honda Motor. Nissan sta accusando vendite deboli, sovraccapacità, una gamma obsoleta di modelli impopolari e un’instabilità al vertice da quando Carlos Ghosn è stato estromesso nel 2018.

Questo sta mettendo pressione sul costruttore automobilistico per trovare supporto e il CEO di Nissan Makoto Uchida ha dichiarato che sarebbe difficile sopravvivere senza una partnership.

Tuttavia, un accordo con Tesla sarebbe inaspettato, in parte a causa delle difficoltà del produttore di veicoli elettrici alle prese con un rallentamento del mercato. Il mese scorso, l’azienda di Musk ha riportato un calo delle vendite annuali per la prima volta in più di un decennio, e ha tagliato più del 10% della sua forza lavoro.

Foxconn ha espresso un rinnovato interesse per la società giapponese dopo il fallimento dell’accordo con Honda e KKR sta a sua volta valutando un investimento in Nissan. Moody’s Ratings venerdì ha tagliato il rating al grado speculativo e ha mantenuto un outlook negativo su Nissan.