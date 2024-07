Netflix: utili II trimestre in rialzo a $2,15 miliardi, meglio delle attese. Ricavi +17%

Il colosso Usa dello streaming Netflix ha annunciato di aver concluso il secondo trimestre del 2024 con un utile netto di $2,15 miliardi, o $4,88 per azione, in rialzo rispetto agli 1,49 miliardi, o $3,29 per azione, del secondo trimestre del 2023.

L’utile per azione è stato superiore ai $4,74 per azione attesi dagli analisti intervistati da LSEG.

Il fatturato di Netflix è salito del 17% su base annua a $9,6 miliardi circa, sostenuto soprattutto dalla crescita degli abbonati che, a livello globale, è stata pari a 277,65 milioni, meglio dei 274,4 milioni attesi dal consensus degli analisti interpellati da StreetAccount.

Il titolo è praticamente piatto nelle contrattazioni overnight di Wall Street, segnando una variazione pari a -0,08%, a quota 642,50 dollari.