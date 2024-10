Nagel: “Acquisti bond Bce limitati a casi eccezionali”

Il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, ha affermato che gli acquisti futuri di obbligazioni governative da parte della Bce dovrebbero essere riservati a casi speciali. “Gli ampi acquisti di bond hanno contribuito alla stabilità dei prezzi in un’epoca di bassa inflazione, ma sono stati anche associati a numerosi effetti collaterali sui mercati finanziari”, ha dichiarato martedì.

La Bce ha iniziato ad acquistare asset su larga scala nel 2015 nel tentativo di rivitalizzare un’inflazione che era diventata troppo lenta. Successivamente, ha lanciato un programma separato durante la pandemia di Covid-19. Gli asset detenuti hanno raggiunto un picco di circa 5 trilioni di euro (5,6 trilioni di dollari), costituiti per la maggior parte da debito governativo.

Parlando a Francoforte, Nagel ha evidenziato la valutazione strategica in corso della Bce e ha sottolineato che “questa fornirà un’opportunità per rivedere in maniera critica le politiche di allentamento quantitativo che abbiamo visto in passato”. “Senza pregiudicare l’esito della revisione, penso che il loro utilizzo debba essere limitato a circostanze eccezionali”, ha detto.