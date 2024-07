Moncler: utile netto in crescita a 180,7 milioni, ricavi +11% a 1,23 miliardi nel I semestre 2024

Moncler ha annunciato di avere concluso il primo semestre del 2024 con un utile netto in crescita a 180,7 milioni di euro, rispetto ai 145,4 milioni nello stesso periodo dell’anno precedente.

I ricavi consolidati di gruppo sono ammontati a 1,230 miliardi nel primo semestre del 2024, in crescita dell’11% a cambi costanti, (+8% a cambi correnti) rispetto agli 1,136 miliardi del nel primo semestre del 2023.

L’EBITDA del gruppo si è attestato a 258,7 milioni nel primo semestre 2024 rispetto a Euro 217,8 milioni nello stesso periodo dell’anno precedente, con una incidenza sui ricavi del 21,0% rispetto a 19,2% nel primo semestre del 2023.

Così Remo Ruffini, Presidente e Amministratore Delegato di Moncler:

“Siamo molto soddisfatti dei solidi risultati ottenuti nel primo semestre dell’anno, in un contesto operativo di generalizzata complessità per il settore del lusso. Entrambi i nostri marchi hanno registrato una forte crescita nel canale DTC in tutte le regioni e il Gruppo ha raggiunto un risultato operativo importante, superando i 250 milioni di euro”.

Ruffini ha continuato:

“Il contesto macroeconomico globale è altamente volatile e imprevedibile, e i trend di settore sono in continua normalizzazione. Questo ci richiede di mantenere un approccio vigile, e di rimanere concentrati sulla nostra flessibilità operativa e sulla reattività. Allo stesso tempo, sono convinto che le iniziative strategiche che stiamo portando avanti sia in Moncler sia in Stone Island, il nostro profondo legame con le nostre community, la continua ricerca dell’eccellenza del prodotto e la nostra attenzione verso una crescita selettiva e di alta qualità, continueranno a rafforzare i nostri marchi nei mesi e negli anni a venire”.