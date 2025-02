Moncler, conti 2024 oltre le attese: ricavi superano 3,1 mld, proposto dividendo per 1,3 euro

Il Consiglio di amministrazione di Moncler ha esaminato e approvato i risultati finanziari per il 2024 che vedono i ricavi consolidati di gruppo attestarsi a 3.108,9 milioni di euro, in crescita del 7% a cambi costanti (+4% a cambi correnti) rispetto ai 2.984,2 milioni nel 2023. “Con entrambi i marchi in crescita a doppia cifra nel canale diretto”, si legge nella nota.

In crescita l’Ebit di gruppo che ha raggiunto quota 916,3 milioni rispetto ai 893,8 milioni nell’anno precedente. “Incidenza sui ricavi del 29,5% rispetto a 30,0% nel 2023, dimostrando resilienza nonostante un contesto operativo più sfidante”, segnalano da Moncler. Positivo nel periodo in esame anche il risultato netto di gruppo salito a 639,6 milioni (+5% rispetto ai 611,9 milioni nel 2023).

Il board ha anche approvato: la proposta di distribuzione di un dividendo pari a 1,30 euro per azione e la rendicontazione consolidata di sostenibilità.

Conti 2024 migliori delle attese: il consensus Bloomberg indicava ricavi per 3,03 miliardi e un utile di 604,6 milioni. Migliore delle attese anche la cedola che gli analisti interpellati da Bloomberg vedevano a 1,14 euro rispetto ai 1,30 euro indicati dalla società.