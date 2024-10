Mef: tutti i numeri su nuovo BTP a 7 anni e riapertura del BTP a 30 anni

Il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha annunciato i risultati dell’emissione dual tranche tramite sindacato di un nuovo BTP a 7 anni e della riapertura del BTP a 30 anni in corso di emissione.

Per quanto riguarda il nuovo BTP a 7 anni, il titolo ha scadenza 15 novembre 2031, godimento 29 ottobre 2024 e tasso annuo del 3,15%, pagato in due cedole semestrali. L’importo emesso è stato pari a 10 miliardi di euro a fronte di una domanda di circa 99 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,831 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 3,200%.

Lato riapertura del BTP a 30 anni con scadenza 1° ottobre 2054 e cedola 4,30%, l’importo emesso è stato pari a 3 miliardi di euro a fronte di una domanda di circa 107 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 101,104 corrispondente ad un rendimento lordo del 4,279%.

“Il regolamento delle suddette operazioni è fissato per il prossimo 29 ottobre”, si legge nella nota del Mef nella quale si precisa che “il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da sei lead manager, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE and Nomura Financial Products Europe GmbH e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager”. Con un successivo comunicato saranno specificati l’ammontare e la composizione della domanda.