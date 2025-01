Mef: emissione dual tranche di BTP a 10 anni e BTP Green a 20 anni

Il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha annunciato di avere affidato a Banca Monte dei Paschi di Siena, BNP Paribas, Citibank Europe, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, NatWest Markets N.V. e UniCredit il mandato per un’emissione dual tranche mediante sindacato di un nuovo benchmark BTP a 10 anni – scadenza 1° agosto 2035 – e di un nuovo BTP Green – scadenza 30 aprile 2046 – per un importo non superiore a 5 miliardi di euro (no grow). La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato.

“I BTP Green sono titoli di Stato italiani i cui proventi sono destinati al finanziamento di iniziative del bilancio dello Stato (incentivi fiscali e spese) con ricadute ambientalmente sostenibili – spiegano dal Tesoro -. Il relativo “Quadro di riferimento per l’emissione dei titoli di Stato Green” è stato pubblicato il 25 febbraio 2021 e definisce le categorie ambientali finanziate, in coerenza sia con i 6 obiettivi ambientali delineati dalla Tassonomia Europea delle attività sostenibili che con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS delle Nazioni Unite)”.