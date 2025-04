Mediobanca lancia Ops su Banca Generali. Tutti i dettagli dell’offerta

Da preda a predatore. Mediobanca ha annunciato di avere lanciato un’offerta pubblica di scambio volontaria (Ops) per il 100% delle azioni di Banca Generali (banca controllata da Assicurazioni Generali), per 6,3 miliardi di euro “corrisposto interamente in azioni di Assicurazioni Generali”.

“L’operazione comporta per Mediobanca la cessione della partecipazione in Generali ed il simultaneo investimento in Banca Generali per €6,3mld. Tramite una massiccia riallocazione del capitale nel WM, l’aggregazione consente l’evoluzione del rapporto tra Mediobanca e Generali che da finanziario si trasforma in una forte partnership industriale”, spiega Mediobanca che ha convocato per il prossimo 16 giugno l’assemblea ordinaria.

Nel dettaglio, il rapporto di concambio è fissato in 1,70 azioni Generali per ogni azione Banca Generali ex dividendo. Rapporto fissato sui prezzi dello scorso 25 aprile (ultimo giorno di Borsa aperta). La merchant bank guidata da Nagel ha indicato che l’offerta comporta un prezzo implicito di offerta pari a 54,17 euro per azione con un premio pari a – 11,4% rispetto ai prezzi undisturbed del 25 aprile 2025; – 9,3% sulla base del prezzo medio ponderato per i volumi dell’ultimo mese, sempre al 25 aprile e – 6,5% sulla base del prezzo medio ponderato per i volumi degli ultimi 3 mesi.

“L’unione tra Banca Generali e Mediobanca tramite la riallocazione del capitale detenuto in Assicurazioni Generali completa il percorso di trasformazione del gruppo Mediobanca iniziato oltre dieci anni fa quando, alla progressiva vendita del portafoglio partecipazioni, si è affiancato l’avvio delle attività di Wealth Management ed il forte potenziamento di quelle di Investment Banking e di Credito al Consumo”, ha commentato Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca. “La creazione di un Gruppo diversificato, focalizzato in business con prospettive di crescita ben superiori al mercato, a basso assorbimento di capitale e capaci di produrre ricavi ed utili visibili e ricorrenti è l’obiettivo ultimo che da sempre guida la nostra strategia. Un Gruppo solido e profittevole, che eccelle per creazione di valore per tutti gli stakeholder. Nasce oggi un leader del Wealth Management, che unendo una comune filosofia di eccellenza e performance, si pone come riferimento nel panorama del sistema finanziario italiano ed europeo”.