LVMH rafforza la sua Divisione Orologi con l’acquisizione di L’Epée 1839

LVMH ha annunciato di avere “rafforzato la sua Divisione Orologi con l’acquisizione di di Swiza, proprietaria di L’Epée 1839, prestigioso produttore svizzero di orologi di alta gamma e di autentici ‘oggetti d’arte’ caratterizzati da meccanismi e complessità eccezionali.

“L’acquisizione di un gioiello dell’Alta Orologeria è un’ulteriore prova della determinazione del Gruppo LVMH a preservare e sviluppare il savoir-faire storico e ad assicurarne la trasmissione e la coltivazione nel tempo “, si legge nel comunicato diramato dal colosso del lusso, che ha descritto le caratteristiche di L’Epée.

“Con sede a Delémont, nel Giura svizzero, L’Epée 1839 perpetua da 185 anni un’eccezionale competenza orologiera, realizzando creazioni concepite, sviluppate e prodotte internamente. Ora specializzata in orologi, l’azienda è riconosciuta per la sua impareggiabile esperienza e per la sua visione creativa unica nel combinare forma e funzione”.

Così ha dichiarato Frédéric Arnault, Presidente e CEO della Divisione Orologi di LVMH:

“L’Epée 1839 è un marchio di oggetti meccanici d’arte con un’esperienza unica e senza pari. Le sue creazioni abbracciano Le sue creazioni attraversano le epoche: dagli orologi da carrozza per ufficiali, ai razzi spaziali, alle ispirazioni automobilistiche degli anni Cinquanta, i suoi prodotti si rivolgono a un pubblico di appassionati di alta meccanica. L’Epée è anche un rinomato produttore, con la capacità di sviluppare e progettare di sviluppare e progettare oggetti, e in particolare la capacità unica di interpretare le complessità orologiere in tre dimensioni”.

“La maggior parte dei componenti dell’azienda sono prodotti internamente – ha continuato Arnault – a dimostrazione della sua forte capacità creativa. L’Epée ha avviato una serie di collaborazioni orologiere che manterremo e svilupperemo con Arnaud Nicolas, e sono entusiasta del potenziale creativo non ancora sfruttato delle varie Maison del Gruppo LVMH associate a questa eccezionale competenza”.