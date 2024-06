Leonardo annuncia interruzione trattative con KNDS per alleanza strategica

Leonardo ha annunciato con un comunicato diramato nella serata di ieri

che, “nonostante gli sforzi profusi, le trattative con KNDS per definire una configurazione comune per il programma Main Battle Tank dell’Esercito Italiano e per sviluppare una più ampia collaborazione

industriale sono state interrotte”.

Leonardo ha precisato di confermare “il proprio impegno nel fornire all’Esercito Italiano una soluzione performante, interoperabile e aggiornata, che soddisfi le esigenze attuali e rimanga ben posizionata per gli sviluppi futuri verso il Main Ground Combat System, anche attraverso la cooperazione con altri qualificati Partner internazionali”.