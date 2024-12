Jefferies spinge Banca Popolare di Sondrio in vetta a Ftse Mib

11:45

Enilive, parte del gruppo Eni, ha stretto un accordo con easyJet per fornire carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) a voli da Milano Malpensa. L’accordo include una miscela di SAF e jet convenzionale per rotte verso la Norvegia e un contributo economico dal programma SAF Support 2024 di SEA. L’intesa prevede anche una futura fornitura di SAF in altri aeroporti italiani.