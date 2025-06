Italia: Pmi servizi e composito crescono inaspettatamente a maggio

L’Indice PMI Servizi in Italia ha segnato un lieve aumento a maggio, toccando il valore di 53,2 punti da 52,9 di aprile. Questo rappresenta il sesto mese di fila in cui si registra una crescita dell’attività, confermando la tendenza di forte espansione del settore terziario nel paese. La velocità di questa espansione è stata la più elevata quasi in un anno, grazie ad un incremento nella domanda e un corrispondente aumento dei nuovi ordini.

Parallelamente, l’Indice PMI Composito ha registrato un aumento, passando da 52,1 di aprile a 52,5 a maggio. Questo segna il quarto mese consecutivo di crescita per il settore privato italiano, sottolineando una continua espansione economica nel paese.

Le attese del consensus di Bloomberg si attestavano rispettivamente a 52,0 e 51,4 punti.