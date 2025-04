Italia: Pmi manifattura cala a 46,6 a marzo, sotto attese

Cala e delude le attese il Pmi manifatturiero italiano per il mese di marzo. Il dato è sceso a 46,6 da 47,4, deludendo le attese che indicavano una accelerazione a 48. “Alla fine del primo trimestre del 2025, il settore manifatturiero italiano è rimasto bloccato in una fase di contrazione. I volumi di produzione sono diminuiti ancora una volta e al livello più rapido degli ultimi quattro mesi. A marzo, i nuovi ordini hanno continuato a ridursi a un tasso costante ed elevato, facendo mantenere alle aziende un tenore di contenimento delle spese”, segnalano da S&P Global.

“Come rivelano gli ultimi dati HCOB PMI, a marzo il settore manifatturiero italiano rimane nettamente in crisi, senza alcun segnale di miglioramento. Continua la situazione negativa, con una nuova flessione dei nuovi ordini riconducibile alla debolezza del settore manifatturiero. La scena economica rimane instabile per le aziende manifatturiere, in quanto si devono attendere le tariffe reciproche statunitensi, previste dal 2 aprile. A medio termine, il settore potrebbe beneficiare delle conseguenze dei cambiamenti geopolitici. In particolare, la deregolamentazione da parte di Bruxelles, il riarmo dell’Europa e l’immenso pacchetto di debito tedesco per la difesa e le infrastrutture potrebbero scuotere il debole settore manifatturiero

italiano. Tuttavia, a marzo lo stato attuale resta incerto, con un peggioramento delle prospettive aziendali”, commenta Jonas Feldhusen, junior economist di Hamburg Commercial Bank AG.