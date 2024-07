Intesa SanPaolo: va avanti piano buyback, il numero di azioni finora acquistate

Intesa Sanpaolo ha annunciato, in relazione all’esecuzione del piano di buyback azionario comunicato al mercato il 27 maggio 2024 e avviato il 3 giugno, di aver acquistato nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 19 luglio 2024 complessivamente 8.394.006 azioni, pari a circa lo 0,05% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 3,6317 euro, per un controvalore totale di 30.484.337,54 euro.

Alla data del 19 luglio 2024, dall’avvio del programma di buyback, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 233.787.505 azioni, pari a circa l’1,28% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione di 3,4965 euro, per un controvalore totale di 817.444.986,52 euro.

Le operazioni di acquisto sono state effettuate sul mercato regolamentato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana.

Incaricato dell’esecuzione del programma in piena indipendenza e senza alcun coinvolgimento del Gruppo Intesa Sanpaolo è il colosso Goldman Sachs International.