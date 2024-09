Intel produrrà chip AI personalizzati per Amazon

Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha annunciato che Amazon.com AWS diventerà cliente della sua attività di produzione, portando potenzialmente lavoro ai nuovi impianti in costruzione negli Stati Uniti e sostenendo gli sforzi del produttore di chip per risollevarsi.

Intel e AWS co-investiranno in un semiconduttore personalizzato per il calcolo dell’intelligenza artificiale, in un “quadro pluriennale e multimiliardario”, secondo una dichiarazione di lunedì. Il lavoro si baserà sul processo 18A di Intel, una tecnologia avanzata di produzione di chip.

Le azioni sono salite di oltre l’8% nelle contrattazioni post-annuncio. Erano scese del 58% quest’anno, chiudendo a $20.91 lunedì.

“L’annuncio di oggi è grande,” ha detto Gelsinger in un’intervista. “Questo è un cliente molto esigente che ha capacità di progettazione molto sofisticate.”

La notizia è stata parte di una serie di annunci che sono seguiti a un incontro decisivo del consiglio di amministrazione la settimana scorsa.

Intel ha inoltre posticipato le nuove fabbriche in Germania e Polonia, ma rimane impegnata nella sua espansione negli Stati Uniti in Arizona, New Mexico, Oregon e Ohio.